3. Упростите выражение и найдите его значение: -6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2/3
Алгебра
3. Упростите выражение и найдите его значение: -6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+9-4,5х-8 =7.5х+1 при х= 2/3 7.5*2/3+1=8 целых 1/3
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