3. Упростите выражение и найдите его значение: -6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2/3

Алгебра

3. Упростите выражение и найдите его значение: -6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2/3

Автор: Гость