Лишь с очей прогнать его(какой падеж) слово его

Русский язык
Лишь с очей прогнать его(какой падеж) слово его
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж слово его
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