Лишь с очей прогнать его(какой падеж) слово его
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Лишь с очей прогнать его(какой падеж) слово его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный падеж слово его
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