Ертоқым туралы мәлімет
Қазақ тiлi
Ертоқым туралы мәлімет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ертоқым ат үстіне жабатын жабын десек те болады. ертоқым адам үстіне отыратын аттарда болады.Ертоқым ғасырлар қойнауынан бері пайдаланылуда.
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