Восклицательное предложение это -а)в конце предложения ставится . или ?; б)в конце предложения ставится восклицательный знак; в) тон высказывания спокойной, без эмоций; г) выражает сильные чувства; д) по цели высказывания может...
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Восклицательное предложение это -а)в конце предложения ставится . или ?; б)в конце предложения ставится восклицательный знак; в) тон высказывания спокойной, без эмоций; г) выражает сильные чувства; д) по цели высказывания может быть побудительным или повествовательное невосклицательное предложение - это:
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Ответ: б В конце предложения ставиться восклицает льна знак
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