Синтаксический разбор предложения.Трава в этом лесу не росла и Емеля шёл по мягко??у,светло-желтому мху,как по ковру

Русский язык

Синтаксический разбор предложения.Трава в этом лесу не росла и Емеля шёл по мягко??у,светло-желтому мху,как по ковру

Автор: Гость