Синтаксический разбор предложения.Трава в этом лесу не росла и Емеля шёл по мягко??у,светло-желтому мху,как по ковру
Русский язык
Синтаксический разбор предложения.Трава в этом лесу не росла и Емеля шёл по мягко??у,светло-желтому мху,как по ковру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств., невоскл., сложное, двусоставн., распр. (1 предложение: основа- трава не росла, в лесу-обстоят, этом - определ.; 2 предлож.: основа- Емеля шел, по ковру-дополнение, мягкому, светло-желтому-определ., сравнит.оборот-как по ковру)
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