This student makes mistakes with capital letters.Find and correct six mistakes in the email .помогите , срочно прошу !!!
Английский язык
This student makes mistakes with capital letters.Find and correct six mistakes in the email .помогите , срочно прошу !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я из Уэльса. Я живу в кардиффе, в столице у меня есть две сестры. Их имена Джули и Гвин, и им пятнадцать и семь. Вот фото меня и моих сестер наши мама и папа. У меня карие глаза и темные волосы и я высокая. Я не очень толстая или худая, и у меня есть очки, но я ношу только их в школе. Джули и я иду в большой общеобразовательной школе называли коубридже. Есть 31 студент в моем классе! Мои любимые предметы спортивной науки и география. Мне тоже нравится (ст. Я встаю в семь циклов анди в школу. Моя Школа-это двадцать минутах езды на велосипеде. После школы по средам я играю регби. Моя сестра Джули не играть в регби, но она играет футбол и у нее это очень хорошо получается! пожалуйста, напишите обратно и расскажи мне о себе Всего наилучшего
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