ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !! Написать письмо подруге (я девочка если что) как я провела лето. Неочень большой где то 130 слов. Плиз очень нужно. Заранее спасибо! !! Плиз Плиз Плиз. !!

Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !! Написать письмо подруге (я девочка если что) как я провела лето. Неочень большой где то 130 слов. Плиз очень нужно. Заранее спасибо! !! Плиз Плиз Плиз. !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет,подруга, я отлично провожу лето. я была на даче там я купалась на озере , гуляла с друзьями и прыгала с вышки и сломала ногу и руку. вот так вот
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