ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !! Написать письмо подруге (я девочка если что) как я провела лето. Неочень большой где то 130 слов. Плиз очень нужно. Заранее спасибо! !! Плиз Плиз Плиз. !!
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !! Написать письмо подруге (я девочка если что) как я провела лето. Неочень большой где то 130 слов. Плиз очень нужно. Заранее спасибо! !! Плиз Плиз Плиз. !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет,подруга, я отлично провожу лето. я была на даче там я купалась на озере , гуляла с друзьями и прыгала с вышки и сломала ногу и руку. вот так вот
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