Рассмотрите рисунок что изображено на каждом из них Подумайте название каждому р??сунку. Выберите один и напишите два зачина для сочинения описание, для сочинения повествования.
Русский язык
Рассмотрите рисунок что изображено на каждом из них Подумайте название каждому р??сунку. Выберите один и напишите два зачина для сочинения описание, для сочинения повествования.
Ответ(ы) на вопрос:
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1. На зарядку становись! 2. Бездельник Сочинение-описание. На рисунке изображен мальчик, сидящий на кресле. В одной руке у него пульт, в другой - телефон. Кругом беспорядок, разбросана одежда, школьные принадлежности. Собака просится на улицу, но мальчик ее не замечает. Он одновременно говорит по телефону и смотрит телевизор... Сочинение-повествование. В соседней квартире живет мальчик по имени Вася. Он - бездельник и двоечник. В его комнате всегда беспорядок. Из квартиры часто доносится лай собаки. Вася ленится выводить своего друга на улицу. Зато он любит смотреть телевизор и говорить по телефону...
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