Постарайся передать те мысли и чувства которые возникают у тебя при наблюдении за небом
Окружающий мир
Постарайся передать те мысли и чувства которые возникают у тебя при наблюдении за небом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо - такое загадочное и всегда разное. Людей, которые любят на него смотреть обычно называют романтиками, но те, для кого наблюдение за небом является работой, говорят, что астрономия никоим образом не романтичная профессия. Звёздное не́бо — множество небесных светил, видимых, как правило, ночью на небесном своде. В ясную ночь человек с хорошим зрением увидит на небосводе не более двух — трёх тысяч мерцающих точек. Для удобства ориентировки звёздное небо разделено на участки, называемые созвездиями. Наблюдением за звёздным небом занимается астрономия. Как правило, для исследований звёздного неба используется телескоп. С древнейших времён наблюдение звёздного неба помогало людям определять стороны света при навигации.
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