Составьте с каждым из слов словасачитание. Лебёдка,зубчик,восход,витязь,итог, газ??тка,голубцы,голубь,лопатка,связка,пейзаж,сугроб,речка,трубка,безрукавка.
Русский язык
Составьте с каждым из слов словасачитание. Лебёдка,зубчик,восход,витязь,итог, газ??тка,голубцы,голубь,лопатка,связка,пейзаж,сугроб,речка,трубка,безрукавка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужная лебёдка зубчик малыша красивый восход мудрый витязь конечный итог скучная газетка мамины голубцы игрушечная лопатка связка ключей красивый пейзаж снежный сугроб (маленький-большой) голубая ручка белая трубка (трубка для курения) тёплая безрукавка (мамина безрукавка)
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