Упражнение номер 138. нажмите на фотографию.
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Упражнение номер 138. нажмите на фотографию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.После полудня подул холодный ветер 2.Косой пошёл мелкий дождь 3.Возвращались из деревни в такую погоду 4.Мы спускались в низину 5.Всё вокруг затянуло слоём тонкого льда
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