Сочинения Ромео и Джульетта. 1)Кто и почему помогает влюблённым; 2) Почему, несмотря на вражду семей герои не отказываются от своего чувства. пожалуйста выберите одно из двух, очень надо.

Гость: Гость:

В очень давние времена в Италии,в городе Верона,жили две семьи Монтекки и Капулетти.Они враждовали друг с другом,уже и не помня,с чего началась их вражда.Но так случилось,что Ромео Монтекки встретил на балу Джульетту Капулетти и влюбился в неё с первого взгляда.Они жили в жестоком феодальном мире,где на первое место ставились не чувства,а законы того общества.Если существовала вражда между двумя семьями,то любовь между людьми их семей была невозможна.Ромео полюбил Джульетту,не зная,что она из семьи Капулетти.А Джульетта полюбила Ромео,не зная,что он из семьи их врагов. Когда она полюбила,то ей стало безразлично,какую фамилию носит Ромео.У него по отношению к Джульетте было то же самое чувство.На наших глазах Джульетта,которой не исполнилось ещё и четырнадцати лет,превращается во взрослую женщину,имеющую своё собственное мнение и свой собственный взгляд на жизнь.Ромео и Джульетта погибают во имя того,чтобы многолетняя,если не многовековая вражда между их семьями,прекратилась.Отец Джульетты в конце говорит Монтекки:"О брат Монтекки,дай свою мне руку..." Он называет Монтекки братом.Значит,вражда между семьями закончена.А отец Ромео собирается поставить Джульетте статую из золота,чтобы "Та статуя напоминает вновь Джульетты бедной верность и любовь.". Так любовь победила зло,вражду между семьями.