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3 в-76 лет= ?в ? Лет
Математика
3 в-76 лет= ?в ? Лет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3в=300лет 300-76=224=2в 24лет
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