Подумайте почему кавказская война длилась так долго

История
Подумайте почему кавказская война длилась так долго
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Причина скрывается в характере действий великого Имама, на тот момент это был Шамиль. Он утверждал, что война с неверными должна длится до победного конца, хотя к концу своей жизни он изменил свою точку зрения. Также стоит отметить рельеф и географические данные, место где велась война, это был горный район Кавказа, а в горах можно прятаться бесконечно!
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