3 вопроса о Суворове. 5-6 класс живое слово.
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3 вопроса о Суворове. 5-6 класс живое слово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каких воинах участвовал Суворов? Какое произведение написал Суворов? О чем оно? Что сделал Суворов для своей Родины?
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