3.Воцарение Екатерины II большинством современников расценивалось как благо для Р??ссии, спасение страны от неминуемых бед и зол. Согласны ли вы с такой оценкой? Почему?
История
3.Воцарение Екатерины II большинством современников расценивалось как благо для Р??ссии, спасение страны от неминуемых бед и зол. Согласны ли вы с такой оценкой? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во многом это обусловлено негативной оценкой правления Петра III, который сдал позиции российской армии в Семилетней войне, а также его стремлением к прусским образцам в русской армии и образе жизни. Кроме того, историография, особенно дореволюционная и советская вытеснила образ Елизаветы Петровны, на чьи заслуги обращает внимание только современная историография. Также Екатерина II, как и предыдущие правители пыталась выстроить особую преемственность власти, от Петра I сразу к ней. В глазах современников Екатерина II являлась продолжательницей дел Петра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
16.)Выполни действия. 16 т - 3 т 26 кг +8 ц 43 кг= 9 м- 6 м 4 см + 1 м 7 дм 9 см= Помогите пожалуйста в тупике,заранее спасибо!!!
Английский язык
Математика
Коля открыл книгу и обноружил, что сумма номеров левой и правой страниц равна 29. Чему равно произведение номеров этих страниц.