3.Воцарение Екатерины II большинством современников расценивалось как благо для Р??ссии, спасение страны от неминуемых бед и зол. Согласны ли вы с такой оценкой? Почему?

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Во многом это обусловлено негативной оценкой правления Петра III, который сдал позиции российской армии в Семилетней войне, а также его стремлением к прусским образцам в русской армии и образе жизни. Кроме того, историография, особенно дореволюционная и советская вытеснила образ Елизаветы Петровны, на чьи заслуги обращает внимание только современная историография. Также Екатерина II, как и предыдущие правители пыталась выстроить особую преемственность власти, от Петра I сразу к ней. В глазах современников Екатерина II являлась продолжательницей дел Петра.