3. вычислите:а)3 1/9-(3,5+2 1/9) б) 1 5/14-(1 2/7-2 9/14)

Математика
3. вычислите:а)3 1/9-(3,5+2 1/9) б) 1 5/14-(1 2/7-2 9/14)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3,4-(3,5+2,3)=(-2,4) б)1,07-(1,7-2,07)=1,4
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