30 баллов Помогите пожалуйста Постройте график функции y=-3-(x+2)/(x^2+2x). Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком общих точек.

Математика
30 баллов Помогите пожалуйста Постройте график функции y=-3-(x+2)/(x^2+2x). Определите, при каких значениях m прямая y=m не имеет с графиком общих точек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как тут построишь не как! нужно думать а вдруг ктото не изучал ! поверьте если вы будете это писать вам не кто не скажет! ) удачи)
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