Сколько цифр «8» встретится в последовательности 1, 2, 3, 4, …, 2007, 2016?
Математика
Сколько цифр «8» встретится в последовательности 1, 2, 3, 4, …, 2007, 2016?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,18,28,38,48,58,68,78,80,88,98,108,118,128,138,148,158,168,178,180,188,198,208,218,228,238,248,258,268,278,280,288,298,308 значит в одной сотне у нас встречается 11 раз цифра 8, а у нас 2000 округлила значит 200 сотней получается: 200 * 11 = 2200 раз мы встречаем 8 до 2007 а, до 2016 мы встречаем 2201.
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