ПОООМОГИТЕ все до 4 задания

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Химия
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Ответ(ы) на вопрос:
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1.Вале́нтність — це властивість атомів одного хімічного елемента з'єднуватися з певним числом атомів інших хімічних елементів
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