Помогите пожалуйста!!! Развитие ресничные черви

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Ресничные черви, или тубеллярии – класс типа плоские черви, включающий более 10 отрядов, которые объединяют более 3, 5 тысяч видов. Подавляющее большинство этих червей свободноживущие, лишь некоторые виды паразитируют в организмах животных – моллюсков, ракообразных, иглокожих, некоторых других животных. Свободноживущие формы встречаются в пресных и соленых водоемах, иногда в тропическом поясе с повышенной влажностью на суше в почве. Самые известные представители данного класса – виды отряда планарии (черная, белая, бурая, т.д.).Ресничные черви, не являющиеся паразитами, питаются как хищники мелкими беспозвоночными. Они передвигаются, плавая в воде или ползая по дну водоемов или на суше по поверхности почвы.Размеры тела ресничных червей составляют от миллиметра до 30 см. Это самые примитивные двусторонне-симметричные животные. Тело может быть овальной, вытянутой или уплощенной формы, покрыто ресничным эпителием. Морские виды ресничных червей часто ярко окрашены. Передвижение особей небольших размеров возможно только, благодаря движению ресничек, для более крупных форм характерно сокращение мышц кожно-мускульного мешка при передвижении. В эпителии ресничных червей имеются много рассеянных по всему телу железистых клеток разнообразной формы. В основном, это железистые клетки, продуцирующие слизь для прикрепления червя к поверхности субстрата. У некоторых видов особые белковые железы выделяют токсические вещества.Внутреннее строение ресничных червей имеет характерные особенности. Так, полости тела нет, все промежутки между внутренними органами заполнены паренхимой. Ротовое отверстие находится на брюшной стороне, чаще в средней части тела, но может быть на переднем или заднем его конце. Проглоченная пища попадает в мускулистую глотку. У примитивных видов ресничных червей пищеварительный процесс осуществляется в специальных пищеварительных клетках либо в отдельных частях паренхимы. У более развитых ресничных червей имеется слепо оканчивающийся разветвленный или мешковидный кишечник.Органы кровообращения у ресничных червей отсутствуют. Дыхание осуществляется всей поверхностью тела. Выделительная система представлена протонефридиями, примитивные виды лишены органов выделения.Нервная система у ресничных червей может быть двух типов. У низших червей она диффузная, нервные клетки расположены в толще кожного эпителия. У высших представителей данного класса нервная ткань представлена головными нервными узлами и парными нервными стволами, связанными перемычками. Органы чувств ресничных червей – это обонятельные ямки, глаза, щетинки и жгутики как органы осязания, у некоторых видов имеются статоцисты как органы равновесия.Все ресничные черви являются гермафродитами, то есть у каждой особи имеются и женские, и мужские половые железы. Мужские гаметы формируются в множественных семенниках, они через семявыносящие протоки выбрасываются наружу. Женский половой аппарат включает яичники, желточники, образующие желточные клетки для питания зародыша, и женские половые протоки. У подавляющего большинства ресничных червей оплодотворение перекрестное, то есть два червя при совокуплении по очереди выполняют роль самца, передавая мужские гаметы, затем самки, принимая их от другой особи.Развитие ресничных червей прямое. Из яйца появляется личинка, внешне сходная со взрослой особью. У редких видов развитие протекает с метаморфозом. Некоторые черви способны размножаться бесполым путем – делением пополам.Значение в природе ресничных червей обусловлено их участием в сложных пищевых цепочках. Эти животные – сами хищники и одновременно являются пищей для других животных.