СРОЧНО 15БАЛЛОВ 1. Выпишите из статьи учебника о биографии Экзюпери слова писа. тел?? о моих, войне, литературном творчестве. Устно расскажите, каким человеком он вам представляется.
Литература
СРОЧНО 15БАЛЛОВ 1. Выпишите из статьи учебника о биографии Экзюпери слова писа. тел?? о моих, войне, литературном творчестве. Устно расскажите, каким человеком он вам представляется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О людях 1. В каждом из людей, может быть, убит Моцарт войне 2. Война- это не подвиг. Война - болезнь литературном творчестве 3. незнаю
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