Чем были недовольны французские крестьяне это дворяне

Гость: Гость:

Что касается аграрного вопроса, то крестьяне боялись выходить из общины, а те, которые вышли и хотели вернуться, то, возвращаться было некуда - грубо говоря, те места были уже заняты; так как ускорился процесс крестьянского расслоения, недовольны оказались и дворяне. А вот про промышленников, императора сказать не могу ( Тему плохо помню