Чем были недовольны французские крестьяне это дворяне
История
Чем были недовольны французские крестьяне это дворяне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что касается аграрного вопроса, то крестьяне боялись выходить из общины, а те, которые вышли и хотели вернуться, то, возвращаться было некуда - грубо говоря, те места были уже заняты; так как ускорился процесс крестьянского расслоения, недовольны оказались и дворяне. А вот про промышленников, императора сказать не могу ( Тему плохо помню
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