Задание в фото. Даю 34 балла,помогите
Химия
Задание в фото. Даю 34 балла,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40) а) 41) по-моему в) 42) а)
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