Задание в фото. Даю 34 балла,помогите

Химия
Задание в фото. Даю 34 балла,помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40) а) 41) по-моему в) 42) а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Would you like to live in an unusual house? why? why not? помогите с написанием самого текста
Ответить
Другие предметы
Написать сочинение по рассказам( Азбука природы,Лесные шорохи,В лес по загадке,Ле??ной календарь)Наблюдение в стиле Н.Сладкова наблюдение за лесом ...
Ответить
Литература
1.О чём калмыцкая сказка в капитанской дочке? более развернутый ответ,(но много не ??ужно) 2.Сравнительная характеристика Гринёва, Швабрина, Маши...
Ответить
Английский язык
Помогите написать рассказ о дедушке или прадедушке! На английском. Пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Вообщем учительница задала : заквасить ненавидеть замесить погрузиться нужно составить 2 предложения из каждого слова с причастным оборо...
Ответить