Помогите написать рассказ о дедушке или прадедушке! На английском. Пожалуйста!

Английский язык
Помогите написать рассказ о дедушке или прадедушке! На английском. Пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя бабушка очень добрая и хорошая. ей ... лет и ее зовут .... . я ее очень люблю и ценю ее.My grandmother is very kind and good. her years ... and her name is ..... I love her very much and I appreciate it.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вообщем учительница задала : заквасить ненавидеть замесить погрузиться нужно составить 2 предложения из каждого слова с причастным оборо...
Ответить
Литература
Помогите написать развёрнуты ответ на вопрос. Представители Московской знати в к??медии "Горе от ума"?
Ответить
Математика
60 учеников из 6 и 7 классов посетили Эстонский дорожный музей. Из них 60% составили у??еники 7 класса. Сколько учеников 6 класса и сколько ученико...
Ответить
Русский язык
Склади 3 речення з новими словами й засторілими словами на вибір
Ответить
Биология
1)В какой части стебля расположены трахеиды и древесные волокна? 1-древесине 2-кор?? 3-сердцевине 4-камбии 2)Как называется часть стебля в кото...
Ответить