Помогите написать рассказ о дедушке или прадедушке! На английском. Пожалуйста!
Английский язык
Помогите написать рассказ о дедушке или прадедушке! На английском. Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя бабушка очень добрая и хорошая. ей ... лет и ее зовут .... . я ее очень люблю и ценю ее.My grandmother is very kind and good. her years ... and her name is ..... I love her very much and I appreciate it.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вообщем учительница задала : заквасить ненавидеть замесить погрузиться нужно составить 2 предложения из каждого слова с причастным оборо...
Литература
Помогите написать развёрнуты ответ на вопрос. Представители Московской знати в к??медии "Горе от ума"?
Математика
60 учеников из 6 и 7 классов посетили Эстонский дорожный музей. Из них 60% составили у??еники 7 класса. Сколько учеников 6 класса и сколько ученико...