Гость: Гость:

Девочка, ненавидевшая читать книги, бросила книгу на пол. Ненавидевший своего брата Остап, все-таки помог ему. Бабушка, замешивая тесто, напевала песню. Замешивая брашку, дядя ухмыльнулся. Петр, погрузившись в думы, не услыхал приветствия. Поргузившись в разговор, дет не услышали звонок. Заквашивая капусту, женщина смотрела в таз. Катя, заквашивая овощи, кривила губу.