Вообщем учительница задала : заквасить ненавидеть замесить погрузиться нужно составить 2 предложения из каждого слова с причастным оборотом,но чтобы причастный оборот стоял и после определяемого слова и перед.ПОМОГИТЕ
Русский язык
Вообщем учительница задала : заквасить ненавидеть замесить погрузиться нужно составить 2 предложения из каждого слова с причастным оборотом,но чтобы причастный оборот стоял и после определяемого слова и перед.ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка, ненавидевшая читать книги, бросила книгу на пол. Ненавидевший своего брата Остап, все-таки помог ему. Бабушка, замешивая тесто, напевала песню. Замешивая брашку, дядя ухмыльнулся. Петр, погрузившись в думы, не услыхал приветствия. Поргузившись в разговор, дет не услышали звонок. Заквашивая капусту, женщина смотрела в таз. Катя, заквашивая овощи, кривила губу.
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