60 учеников из 6 и 7 классов посетили Эстонский дорожный музей. Из них 60% составили у??еники 7 класса. Сколько учеников 6 класса и сколько учеников 7 класса посетили музей?
Математика
60 учеников из 6 и 7 классов посетили Эстонский дорожный музей. Из них 60% составили у??еники 7 класса. Сколько учеников 6 класса и сколько учеников 7 класса посетили музей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60х0,6=36(уч)-7 класса 60-36=24(уч)-6 класса
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