60 учеников из 6 и 7 классов посетили Эстонский дорожный музей. Из них 60% составили у??еники 7 класса. Сколько учеников 6 класса и сколько учеников 7 класса посетили музей?

Математика

60 учеников из 6 и 7 классов посетили Эстонский дорожный музей. Из них 60% составили у??еники 7 класса. Сколько учеников 6 класса и сколько учеников 7 класса посетили музей?

Автор: Гость