Склади 3 речення з новими словами й засторілими словами на вибір

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Склади 3 речення з новими словами й засторілими словами на вибір
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Автор: Гость
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Гость:
1) Важка це робота бути скудельник. Робота моєї мрії драгоман І розклався Київ на величних широтах Борисфену 2) Серед своїх друзів й однолітків у мене є власний нік Я вирішив стати самовисованцем висуновши свою кандидатуру на президенство школи Іноді на вулицях нашого міста ходять омбудсмене
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