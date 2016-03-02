Помогите написать развёрнуты ответ на вопрос. Представители Московской знати в к??медии "Горе от ума"?

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В комедии много действующих лиц, представляющих московское дворянское общество. Дополняют их внесценические персонажи: Максим Петрович, Татьяна Юрьевна, Мария Алексевна и другие. Представители московской знати показаны как яростные защитники крепостных порядков. Они не считают своих крепостных людьми, а рассматривают их как свою собственность. Это генерал, который для крепостного балета согнал «от матерей, отцов отторженных детей» и распродал их «поодиночке», чтобы избавиться от долгов. Хлестова просит накормить свою арапку наравне с собачкой. Фамусов грозит сослать своих крепостных неизвестно за что «на поселенье». Они считают главным мерилом достоинств человека его богатство. Так, для Фамусова, у кого наберется душ тысячи две родовых, — тот и жених для его дочери, будь он и «плохонький». Желанным женихом является полковник Скалозуб — «не нынче — завтра генерал», хотя самой Софье «все равно, что за него, что в воду». И таким критерием достоинств человека пользуется не только Фамусов — так поступают все другие представители московской знати. Так, например, как только княгиня Тугоуховская узнает, что Чацкий не богат и не камер-юнкер, она сейчас же отказывается от знакомства с ним, хотя за несколько минут до этого прочила его в мужья одной из своих дочерей. Поклонение богатству, знатности, чинам пропитывает все московское дворянское общество. Комедия «Горе от ума» была написана в годы острой борьбы между старым реакционным барством и революционной дворянской молодежью, видевшей в крепостном праве позор и бедствие страны. Это борьба между прошлым и будущим и явилась главной темой комедии. В комедии «Горе от ума» получили отражение оба лагеря — крепостническое общество, олицетворяющее все реакционное, что было в тогдашней России, и его горячие противники—Чацкий с немногочисленными сторонниками.