1.О чём калмыцкая сказка в капитанской дочке? более развернутый ответ,(но много не ??ужно) 2.Сравнительная характеристика Гринёва, Швабрина, Маши (капитанская дочка) Помогите прошууу!!!!!!!!!!!!!!!
Литература
1.О чём калмыцкая сказка в капитанской дочке? более развернутый ответ,(но много не ??ужно) 2.Сравнительная характеристика Гринёва, Швабрина, Маши (капитанская дочка) Помогите прошууу!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)В сказке ворон питается падалью и живёт 300 лет, а орел - живой кровью и живёт 33 года. Для Пугачева жить, как ворон, - как крепостные жили, в вечном подчинении. Уж лучше для народа попытаться, как орел, пусть недолго и кроваво, но быть свободным. Орёл не смог питаться мертвечиной, хотя и хотел долго жить. И люди не смогут жить по чужим законам, будучи чужой собственностью. Для Гринева смысл сказки другой, он отвечает Пугачеву, что для него убивать - то же, что питаться мертвечиной. То есть Гринев не поддерживает попытку завоевать свободу столь кровавым страшным путём.
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