Написать сочинение по рассказам( Азбука природы,Лесные шорохи,В лес по загадке,Ле??ной календарь)Наблюдение в стиле Н.Сладкова наблюдение за лесом и лесными жителями.
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Написать сочинение по рассказам( Азбука природы,Лесные шорохи,В лес по загадке,Ле??ной календарь)Наблюдение в стиле Н.Сладкова наблюдение за лесом и лесными жителями.
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Гость:
В интернете набери сочинение и что бы не повторялось на последние страницы перейди
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