Would you like to live in an unusual house? why? why not? помогите с написанием самого текста
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Would you like to live in an unusual house? why? why not? помогите с написанием самого текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
No, I would not want to live in an unusual house, because I was used to my house. I like my house. Извини, что так коротенько.
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