Подготовьте информацию о крымского войне 1853 1856
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Подготовьте информацию о крымского войне 1853 1856
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Содержание Введение 1. Обзор литературы 2. Причины Крымской войны 3. Ход Крымской войны 4. Результаты Крымской войны Заключение Список использованной литературы Введение Для своего реферата я выбрала тему «Крымская война 1853-1856 гг.: цели и результаты». Эта тема показалась мне наиболее интересной. «Крымская война является одним из переломных моментов в истории международных отношений и в особенности в истории внутренней и внешней политики России» (Е.В. Тарле). Она была вооруженным разрешением исторического противостояния России и Европы. Крымская война 1853-1856 гг. считается одним из крупнейших и наиболее драматичных международных конфликтов. В той или иной степени участие в ней приняли все ведущие державы мира того времени, а по своему географическому размаху до середины XIX столетия она не имела себе равных. Все это позволяет считать ее своеобразной «протомировой» войной. Она унесла жизни более 1 млн. человек. Крымскую войну в некотором роде можно назвать репетицией мировых войн XX века. Это была первая война, когда ведущие мировые державы, понесшие гигантские потери, сошлись в ожесточенном противостоянии. Я хотела поработать над этой темой и обобщенно оценить цели и результаты Крымской войны. В основные задачи работы входит:
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