На числовой прямой отметили точку A(-3,5)и точку B. известно что точка В находится правее нуля и длинее отрезка АВ меньше 4. привидите примеры числа которое может быть коринатнойточки В.

Алгебра

На числовой прямой отметили точку A(-3,5)и точку B. известно что точка В находится правее нуля и длинее отрезка АВ меньше 4. привидите примеры числа которое может быть коринатнойточки В.

Автор: Гость