На числовой прямой отметили точку A(-3,5)и точку B. известно что точка В находится правее нуля и длинее отрезка АВ меньше 4. привидите примеры числа которое может быть коринатнойточки В.
Алгебра
На числовой прямой отметили точку A(-3,5)и точку B. известно что точка В находится правее нуля и длинее отрезка АВ меньше 4. привидите примеры числа которое может быть коринатнойточки В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АБ меньше 4 поэтому 0 0,1;0,2;0,3 и 0,4
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