Анализ стихотворения добро и зло

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В первой строфе Фет описывает масштабы двух мировых явлений: добра и зла, которые безграничны. В строке «Один объемлет человека» речь, по моему мнению, идет о зле, и описывается, как просто человеку попасть под воздействие данного явления. А в строке «Другой - душа и мысль моя» предположительно говорится о добре, и что автор считает объяснение притягательности данного явления своей основной задачей, которая «засела» у него в душе. моральный нравственный ответственность бытие Во второй строфе поэт пытается объяснить очевидность устройства мироздания и для этого использует весьма крутое сравнение. По мнению Афанасия в душе каждого человека есть достаточно точная картина устройства мироздания, стоит лишь немного «углубиться». И кстати надо заметить, что в строке «Так слитно в глубине заветной» речь, скорее всего, идет о «глубине» человеческой души, и морально-нравственной составляющей человека и его бытия. В третьей Фет предлагает читателю встать на «путь добра», в строке «Согнись над роковым трудом» словосочетание «роковой труд» дано не в прямом смысле, а смысле описания сложности «пути добра». А так же в строке «И мир свои раскроет блага» описывается выгода «пути добра». То есть человеку, вступившему на «путь добра», будет предоставлена возможность пользоваться всеми ресурсами и потенциалом мира. А в четвертой строфе поэт напоминает, что иногда поставить грань между добром и злом крайне сложно, и вследствие человек идет в сторону более легкого пути, который может оказаться роковым. Фет призывает читателя не испытывать страх перед выбором добра, пусть даже оно требует массу ресурсов и лишений. Тема данного стихотворения написана в его названии. Автор попытался ответить на несколько глобальных вечных вопросов: что есть добро и зло?; в чем привлекательность одного и другого?; как их различить и стоит ли вообще этим заниматься? и т.д. Он попытался, а получилось или нет - решать читателю.