Установіть послідовність елементів за порядком зростання їх електронегативност??: хлор,магній,алюміній,сульфур
Химия
Установіть послідовність елементів за порядком зростання їх електронегативност??: хлор,магній,алюміній,сульфур
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Порядок зростання електронегативності : Mg,Al,S,Cl
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