30 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ ТОЛЬКО!!!!!!!!
Алгебра
30 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ ТОЛЬКО!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведя обе части в пятую степень, получим: х³+4х²-2-х²-4х+2=0 х³+3х²-4х=0 х(х²+3х-4)=0 х1=0, х2=-4, х3=1 Делаем проверку корней: х1=0,√ пятой степени из -2=√ пятой степени из -2, 0 подходит х2=-4,√ пятой степени из -2=√ пятой степени из -2, -4 подходит х3=1,√ пятой степени из 3=√ пятой степени из 3, 1 подходит Ответ: -4;0;1.
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