Скорость стрекозы 30 км/час что в 2 раза меньше скорости обыкновенной галки. Скольк?? километров пролетит галка за 2 часа полёта.

Математика

Скорость стрекозы 30 км/час что в 2 раза меньше скорости обыкновенной галки. Скольк?? километров пролетит галка за 2 часа полёта.

Автор: Гость