Скорость стрекозы 30 км/час что в 2 раза меньше скорости обыкновенной галки. Скольк?? километров пролетит галка за 2 часа полёта.
Математика
Скорость стрекозы 30 км/час что в 2 раза меньше скорости обыкновенной галки. Скольк?? километров пролетит галка за 2 часа полёта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2=60 км/ч скорость галки 60*2=120 км пролетит галка за 2 ч
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