В каком веке жили: Дмитрий Пожарский Александр Пушкин Михаил Ломоносов Иван Фёдоров Михаил Кутузов Помогите пожалуйста!!!

Литература
В каком веке жили: Дмитрий Пожарский Александр Пушкин Михаил Ломоносов Иван Фёдоров Михаил Кутузов Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожарский - 17век, Пушкин - 19век, Ломоносов - 18 век, Фёдоров - 16 век, Кутузов - 19 век.
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