Реши задачу. С одной яблони собрали 18 кг яблок,а со второй - на 25 кг больше. Со втор??й яблони собрали на 7 кг больше,чем с третьей. Сколько килограмм яблок собрали с третьей яблони? Измени и запиши вопрос задачи,чтобы в от...
Математика
Реши задачу. С одной яблони собрали 18 кг яблок,а со второй - на 25 кг больше. Со втор??й яблони собрали на 7 кг больше,чем с третьей. Сколько килограмм яблок собрали с третьей яблони? Измени и запиши вопрос задачи,чтобы в ответе получилось 97. Измени и запиши вопрос задачи,чтобы в ответе получилось 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Сколько всего было кг яблок...? 1)18+25=43(кг)-яблок со второй.. 2)43-7=36(кг)-яблок с третьей.. 3)43+18+36=97(кг)-всего яблок.. Ответ:97 кг яблок.. 2Во сколько раз больше с третьей яблони собрали чем с первой...? 1)36:18=2(кг) Ответ:в два раза....)))
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