Реши задачу. С одной яблони собрали 18 кг яблок,а со второй - на 25 кг больше. Со втор??й яблони собрали на 7 кг больше,чем с третьей. Сколько килограмм яблок собрали с третьей яблони? Измени и запиши вопрос задачи,чтобы в от...

Математика

Реши задачу. С одной яблони собрали 18 кг яблок,а со второй - на 25 кг больше. Со втор??й яблони собрали на 7 кг больше,чем с третьей. Сколько килограмм яблок собрали с третьей яблони? Измени и запиши вопрос задачи,чтобы в ответе получилось 97. Измени и запиши вопрос задачи,чтобы в ответе получилось 2.

Автор: Гость