.Семья фермера, потерявшая в результате засухи урожай картофеля, вынуждена закупать его для следующей посадки на рынке. Это вид экономической деятельности в сфере: 1)производства 2)потребления 3) обмена 4)распределения
Обществознание
.Семья фермера, потерявшая в результате засухи урожай картофеля, вынуждена закупать его для следующей посадки на рынке. Это вид экономической деятельности в сфере: 1)производства 2)потребления 3) обмена 4)распределения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)производство поаоааоааааопоаоа
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