Сколько получится, если прибавить 17 к самому маленькому двузначному числу и разделить эту сумму на самое большое однозначное число?
Математика
Сколько получится, если прибавить 17 к самому маленькому двузначному числу и разделить эту сумму на самое большое однозначное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найменше двозначне число - це 10. найбільше однозначне - це 9. маємо (17+10):9=3
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