Сколько получится, если прибавить 17 к самому маленькому двузначному числу и разделить эту сумму на самое большое однозначное число?

Математика

Сколько получится, если прибавить 17 к самому маленькому двузначному числу и разделить эту сумму на самое большое однозначное число?

Автор: Гость