30 Баллов за задание

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Другим ревностным защитником интересов церкви был Фома Аквинский. Он жил в XIII веке. По своему дарованию и вкладу в разработку христианского учения – это вторая, после Августина, фигура. Не случайно Ф. Аквинского называли «вторым Августином». Как и Августин, Фома был причислен к лику святых, а его учение стало официальной доктриной католической церкви. Основы своего учения Ф. Аквинский изложил в ряде трудов, из которых главным, пожалуй, является «Сумма теологии». Интересно заметить, что слово «сумма» в латинском языке имеет несколько значений: «вершина», «совершенство», «суть», «основное», «итог», «совокупность», «целое». Все эти значения, как нельзя лучше, раскрывают смысл «Суммы» Аквинского. Она, действительно, стала той вершиной, на которую поднялся ум человеческий в понимании Бога. Вместе с тем «Сумма» раскрыла суть учения о Боге, подведя итог всему тому, что было наработано в этой области многими поколениями мыслителей. При всем том «Сумма» предстала как достаточно цельное произведение, охватывающее всю совокупность богословских проблем. Опираясь на «Сумму теологии» Ф. Аквинского, изложим некоторые основные идеи. Центральной проблемой философии Аквинского стала проблема взаимосвязи веры и знания. К XIII в. роль знания заметно возросла. Но приобретенные знания подчас противоречили принятым положениям. Нужно было примирить веру и знание. Именно этим и занялся Фома. Он разработал собственную доктрину. Согласно ей, нужно видеть различия между наукой и религией. Они состоят в том, что наука опирается на опыт и разум, а религия обращена к Священному Писанию и Откровению. Отсюда делался вывод о том, что «по методу достижения истины» наука и религия действительно различны. Но только по методу. По предмету изучения наука и религия сходны. И наука, и религия обращают свой взор к миру, причинам его возникновения и особенностям существования, интересуются проблемами человека. В этом и наука, и религия едины. А если так, то нужно увидеть это единство и раскрыть его. Важно показать взаимный интерес, взаимосвязь религии и науки. По мнению Фомы, как вера нуждается в знании, так и знание нуждается в вере. Религиозные догматы (основные положения вероучения), будучи доказанными, «становятся ближе человеку как мыслящему существу и тем самым укрепляют его веру». В свою очередь, вера освящает знание, указывает путь, ведущий к абсолютной истине. Отсюда делался вывод о том, что неверно противопоставлять веру и знание, а нужно вести речь об их союзе, гармонии. Однако сам «союз» понимался своеобразно. Фома полагал, что всегда следует помнить «о превосходстве веры перед знанием». «Ведь человеческий разум непрерывно ошибается, в то время как вера незыблемо опирается на абсолютную правдивость Бога»[. Поэтому наука должна согласовывать все свои выводы с теологией. При этом главная задача науки: подкреплять положения и сведения, содержащиеся в Библии. Следовательно, союз между верой и знанием, провозглашенный Ф. Аквинским, мыслился как иерархическое образование, в котором вера как бы стояла над знанием. Отсюда неоднократное объявление им наук служанками теологии. Философия также рассматривалась в качестве служанки богословия. С помощью философии Ф. Аквинский стремился доказать бытие Бога. Он выдвинул пять доказательств бытия Бога. В качестве примера приведем первый довод. Фома писал: «Все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное... невозможно, чтобы нечто было одновременно... и движущим, и движимым, иными словами, было бы само источником своего движения»[. Но если так, считал мыслитель, то вопрос упирается в перводвигатель, а под ним все разумеют Бога. Нетрудно заметить, что это доказательство строится на признании конечности мира и обращении к идее перводвигателя. В XIII в. такое понимание мира было основополагающим. Вот почему оно производило сильное впечатление на современников Фомы и преподносилось в качестве «неопровержимого доказательства». Таким образом, философия Ф. Аквинского – это этап в развитии религиозной философии. Ее отличительной особенностью стала максимальная направленность на решение богословских проблем. С помощью Фомы церковь не только признала важность философии на пути познания Бога, но и приютила ее под сводами храмов.