. Привезли 400 кг винограду в ящиках по 10 кг і по 5 кг. Скільки привезли великих ящикі??, якщо малих привезли 24 ящики? допоможіть будь ласка срочно

Математика

. Привезли 400 кг винограду в ящиках по 10 кг і по 5 кг. Скільки привезли великих ящикі??, якщо малих привезли 24 ящики? допоможіть будь ласка срочно

Автор: Гость