Причины неолитической революции таблицу
История
Причины неолитической революции таблицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
причины неолитической революции таблицу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
. Привезли 400 кг винограду в ящиках по 10 кг і по 5 кг. Скільки привезли великих ящикі??, якщо малих привезли 24 ящики? допоможіть будь ласка срочно
Физика
Помогите!!! Стальную и медную детали нагрели до одинаковой температуры и для закалки опустили в воду. Одинаковое ли количество теплоты отдали заг...
Химия
1. Определите объем 14% -го раствора азотной кислоты(плотность-1,078 г/мл), необходимый для полного растворения оксида меди 2 массой 1,6 г.