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30см 28дм больше или меньше с докозательствами
Математика
30см 28дм больше или меньше с докозательствами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30 см-3 дм, 28дм>3дм!
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