Слова которые начинаются и заканчиваются на б
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Слова которые начинаются и заканчиваются на б
Ответ(ы):
Гость:
Боб, баобаб(это такое дерево)
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