Начертите ломанную из четырёх звеньев длины которых 2см,3см 4см и 2см. Найдите длину этой ломанной
Математика
Начертите ломанную из четырёх звеньев длины которых 2см,3см 4см и 2см. Найдите длину этой ломанной
Ответ(ы):
Гость:
2+3+4+2=11 ответ: 11см.
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