Начертите ломанную из четырёх звеньев длины которых 2см,3см 4см и 2см. Найдите длину этой ломанной

Математика

Начертите ломанную из четырёх звеньев длины которых 2см,3см 4см и 2см. Найдите длину этой ломанной

Автор: Гость