Скорость катера 15 1/2 км/ч Скорость течение реки 2 1/4 км/ч За какое время проплывёт катер расстояние 71 км,если будет плыть по течению? За какое время проплывёт катер расстояние 79 1/2 км, если будет плыть против течения?
Математика
Скорость катера 15 1/2 км/ч Скорость течение реки 2 1/4 км/ч За какое время проплывёт катер расстояние 71 км,если будет плыть по течению? За какое время проплывёт катер расстояние 79 1/2 км, если будет плыть против течения?
Ответ(ы):
Гость:
T=S/V 15,5+2,025=17,75(км/ч)скорость катера по течению t=71/17,75=4 (часа) по течению 15,5-2,25=13,25(км/ч) скорость катера против течения t=79,5/13,25=6(часов) против течения Ответ: за 4 часа проплывёт катер по течению; за 6часов проплывёт катер против течения.
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