Скорость катера 15 1/2 км/ч Скорость течение реки 2 1/4 км/ч За какое время проплывёт катер расстояние 71 км,если будет плыть по течению? За какое время проплывёт катер расстояние 79 1/2 км, если будет плыть против течения?

Математика

Скорость катера 15 1/2 км/ч Скорость течение реки 2 1/4 км/ч За какое время проплывёт катер расстояние 71 км,если будет плыть по течению? За какое время проплывёт катер расстояние 79 1/2 км, если будет плыть против течения?

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