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315 разделить на 7 в столбик
Математика
315 разделить на 7 в столбик
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315:7=45 315 |7 -28 _ __ |45 35 -35 _____ 0
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